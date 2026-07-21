Центральный защитник Николас Отаменди принял решение прекратить выступление за сборную Аргентины.

Николас Отаменди globallookpress.com

«Если и есть что‑то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — сказано в сообщении Отаменди в соцсети.

Его последней встречей стала финальная игра с Испанией (0:1). Всего Отаменди сыграл за национальную команду 139 матчей и забил 8 мячей. В 2022 году он стал с Аргентиной чемпионом мира.