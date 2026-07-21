Российский тренер Андрей Кобелев выразил мнение, что сборная Испании справедливо стала победителем ЧМ-2026.
В финале испанцы минимально одолели Аргентину, забив решающий гол в дополнительное время.
«Был абсолютно средний чемпионат мира. Испанцы за счет монолитной командной игры заслуженно выиграли. Я, честно говоря, ждал большего от Франции. Имея такую быструю и мощную атаку, они показали себя беззубо в игре против Испании. С самого начала турнира я думал, что выиграют либо испанцы, либо французы», — сказал Кобелев «Матч ТВ».