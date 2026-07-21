Мальтийская «Флориана» разошлась миром с косовской «Дритой» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:1.
Оба гола были забиты в компенсированное время — на шестой такой минуте Лиридон Балай вывел гостей вперед, а на двенадцатой Амар Дрина спас мальтийский клуб от поражения.
Результат матча
ФлорианаЛига конференций. Квалификация1:1ДритаГнилане
0:1 Лиридон Балай 90+4' 1:1 Амар Дрина 90+9'
Флориана: Карло Заммит Лонарделли (Закари Скерри 73'), Оуэн Спитери, Майлз Бирман, Данстан Велла (Chapi Romano 73'), Федерико Варела, Роберт Мурич (Kenan Derivisagic 62'), Мустафа Джа (Tomislav Gudelj 73'), Пол Мбонг, Guilherme Cioletti, Kauan, Alen Kurtalic (Амар Дрина 90')
Дрита: Фатон Малоку, Радди Овука, Йорго Пелумби, Алтин Бютючи, Бесник Красники, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Арб Манай (Лиридон Балай 73'), Игбал Яшари (Оникс Грезда 90'), Блерим Красники, Кристаль Абазай (Блертон Шейи 86')
Жёлтые карточки: Пол Мбонг 52' — Кристаль Абазай 20', Бесник Красники 34', Хайдин Салиху 90+8'
Ответная встреча состоится 30 июля в Приштине.