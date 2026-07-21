Оба гола были забиты в компенсированное время — на шестой такой минуте Лиридон Балай вывел гостей вперед, а на двенадцатой Амар Дрина спас мальтийский клуб от поражения.

Мальтийская «Флориана» разошлась миром с косовской «Дритой» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:1.

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