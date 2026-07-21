Лондонский «Челси» совместно с американским спортивным брендом Nike официально презентовал выездной комплект игровой формы на футбольный сезон-2026/2027.

Форма «Челси» Сайт «Челси»

Новая экипировка «синих» выполнена в строгом и элегантном стиле. Основным цветом джерси стал глубокий черный, а все элементы эмблемы, логотип технического спонсора и спонсорские нашивки выполнены в золотисто-желтых тонах.

Главной фишкой дизайна стал уникальный узор на горловине футболки, манжетах рукавов и гетрах, который визуально напоминает классический лавровый венок.