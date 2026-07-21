Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о слухах по поводу перехода полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Про переход Батракова в "ПСЖ" нужно спрашивать у руководства "Локомотива" — обращался ли к ним кто‑то или нет. Или там просто какие‑то агенты спрашивали. Потому что нужно понимать, что это разные вещи, когда что‑то говорит агент и когда клуб конкретно спрашивает об условиях. Но если предложение "ПСЖ" было, то Батракову, конечно, лучше уезжать, повышать свой уровень и делать международную карьеру в европейском топ‑клубе.

Но пока этого предложения нет, Батракову нужно приносить пользу "Локомотиву" и самому себе. Ему нужно продолжать играть на высоком уровне и оправдывать те надежды, которые на него возлагают. К тому же он сейчас взял десятый номер, очень важный для "Локомотива". Ему нужно продолжать доказывать, что он хороший футболист. Хотя он уже это два года делает. Но сейчас он должен это подтверждать, помогать "Локомотиву" выигрывать матчи и добиваться высоких результатов. Сейчас Батраков должен проявлять себя как можно лучше, чтобы уехать за границу. Думаю, за ним точно наблюдают. И когда будет возможность, попытаются купить», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.