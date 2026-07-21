Завершились два матча квалификации Лиги чемпионов с участием команд с постсоветского пространства.

Андре Шпорар («Слован») globallookpress.com

«Арарат-Армения» на своём поле переиграл ирландский «Шемрок Роверс» со счётом 2:0.

На 51-й минуте первый мяч забил опытный бразильский нападающий Сандро Лима. Второй гол был забит за 10 минут до конца основного времени матча. Его автором стал гвинеец Зидан Банжаки.

Результат матча Арарат-Армения Ереван 2:0 Шэмрок Роверс Дублин Арарат-Армения: Камо Оганесян ( Пол Айонго 75' ), Алвин Тера, Карен Мурадян, Артур Серобян, Жираир Шагоян, Joao Victor Donna Bravim, Bruno Ricardo Valdez Wilson, Junior Julio, Bruno Martins Pereira, Hugo da Silva Oliveira, Sandro Cesar Cordovil de Lima Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Тунмисе Собовале, Роберто Лопес, Ли Грэйс ( Luke O'Regan 66' ), Адам Бреннан ( Джонатан Афолаби 67' ), Джек Бирн ( Надж Рази 90' ), Мэтт Хили, Дилан Уоттс, Грэм Бурк, Аарон Грин ( Джейк Мулрани 67' ), Cory O'Sullivan Жёлтые карточки: Ли Грэйс 40' (Шэмрок Роверс), Джонатан Афолаби 89' (Шэмрок Роверс)

Статистика матча 2 Удары в створ 1 5 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 7 9 Фолы 6

В параллельной игре грузинская «Иберия 1999» уступила дома «Словану» из Братиславы — 0:2.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Слована» Андре Шпорар. Через 7 минут преимущество своей команды удвоил гамбиец Аласана Йираянг.

Во втором тайме голов зрители не увидели. Главным тренером «Слована» сейчас является Яя Туре.

Результат матча Иберия 1999 Тбилиси 0:2 Слован Либерец 0:1 Андраж Шпорар 25' 0:2 Аласана Йираджанг 31'

Ответные встречи намечены на 29 июля.