Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Мы все мечтали привезти кубок домой, но, независимо от результата, то, что мы пережили и прочувствовали за эти 50 дней, мы не забудем никогда. Потому что победа — это прекрасно, но представлять этот флаг с самоотдачей, преданностью и душой — вот что нас по-настоящему определяет. Мы поднимемся, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Потому что что бы ни случилось — мы такие. Мы не умеем по-другому: всегда только вперед, бороться за нашу страну и мечтать о том, чтобы поднять Аргентину на вершину», — написал Альварес в своих соцсетях.

Напомним, в решающем матче за золотые медали североамериканского мундиаля аргентинцы в упорной борьбе уступили сборной Испании со счетом 0:1 по итогам дополнительного времени.