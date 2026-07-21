Польский «Лех» одержал разгромную победу в гостях над «Орхусом» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился Патрик Волемарк (42', 65'), также по разу отметились Микаэль Исхак (29') и Терри Йегбе (61'). Единственный гол у хозяев забил Кристиан Арнстад на 55-й минуте.
«Орхус» остался вдесятером на 37-й минуте после удаления Йеспера Хансена.
Результат матча
ОрхусОрхус1:4Лех ППознань
0:1 Микаэль Исхак 29' 0:2 Патрик Волемарк 42' 1:2 Кристиан Арнстад 55' 1:3 Терри Йегбе 61' 1:4 Патрик Волемарк 66'
Орхус: Йеспер Хансен, Jonas Jensen-Abbew (Jacob Andersen 74'), Frederik Tingager, Магнус Кнудсен, Кристиан Арнстад, Frederik Emmery, Себастиан Йоргенсен, Микаэль Андерсон (James Bogere 74'), Tobias Bech (Кевин Якоб 74'), Eric Kahl, Gift Links (Tomas Oli Kristjansson 84')
Лех П: Матеуш Лис, Михал Гургуль, Терри Йегбе, Войцех Монька, Жоэл Виейра Перейра (Роберт Гумни 79'), Луис Пальма (Лео Бенгтссон 67'), Радослав Муравски (Филип Ягелло 54'), Антони Козубаль, Микаэль Исхак (Даниэль Хоканс 67'), Пабло Родригес, Патрик Волемарк (Yannick Agnero 67')
Жёлтые карточки: Gift Links 45+6' — Радослав Муравски 50', Yannick Agnero 69'
Красная карточка: Йеспер Хансен 37' (Орхус)
Ответный матч состоится 29 июля в Познани.