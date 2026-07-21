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Ответный матч состоится 29 июля в Познани.

Удары мимо

5 Удары мимо 3

Удары в створ

4 Удары в створ 7

«Орхус» остался вдесятером на 37-й минуте после удаления Йеспера Хансена .

Дублем в составе победителей отметился Патрик Волемарк (42', 65'), также по разу отметились Микаэль Исхак (29') и Терри Йегбе (61'). Единственный гол у хозяев забил Кристиан Арнстад на 55-й минуте.

Польский «Лех» одержал разгромную победу в гостях над «Орхусом» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:1.

2.00

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