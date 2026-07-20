Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника турецкого «Трабзонспора» Криста Инао Улаи.

Крист Инао Улаи globallookpress.com

Официальной информации о сроках действия трудового соглашения с 20-летним ивуарийским футболистом на данный момент нет. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сумма этой трансферной сделки составила 26 миллионов евро.

В минувшем клубном сезоне-2025/2026 молодой хавбек принял участие в 31 официальном матче во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.