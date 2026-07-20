Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Джон Стоунз globallookpress.com

По данным издания The Sun, «канониры» рассматривают 32‑летнего защитника в качестве замены Вильяму Салибе, который имеет проблемы со спиной и выбыл на неопределённый срок.

Сейчас Стоунз является свободным агентом — его контракт с «Манчестер Сити» истёк. В минувшем сезоне он провёл за «горожан» 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 12 млн евро. В составе сборной Англии Стоунз стал бронзовым призёром ЧМ‑2026.