Австралийский голкипер Патрик Бич стал игроком французского «Труа». Пресс-служба клуба официально объявила о подписании долгосрочного контракта с 22-летним вратарем, который рассчитан до 30 июня 2031 года.

Патрик Бич globallookpress.com

Бич защищал цвета «Мельбурн Сити» с лета 2023 года. В минувшем сезоне-2025/2026 голкипер принял участие в 35 официальных встречах, в которых 11 раз отстоял на ноль. Также молодой вратарь успешно проявил себя на чемпионате мира 2026 года в США, где помог сборной Австралии пробиться в 1/16 финала. В рамках мирового первенства Патрик отразил 13 из 15 ударов в створ своих ворот.

Напомним, по итогам прошедшего футбольного года «Труа» набрал 67 очков, стал победителем Лиги 2 и завоевал прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Франции — Лигу 1.