«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним английским вингером Тайненом Томпсоном.

Тайнен Томпсон globallookpress.com

Перспективный футболист юношеской сборной Англии перебрался в стан манкунианцев из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». В минувшем сезоне Томпсон продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 6 голевых передач в матчах за молодежные команды «шпор» (U18 и U21).

Особо вингер проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, где отметился 7 забитыми мячами в 7 встречах, после чего стал привлекаться к тренировкам с основным составом лондонцев.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 71 очко и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.