Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился антирекордом в финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Испании со счетом 0:1 по итогам дополнительного времени.

Лионель Месси globallookpress.com

Как сообщает статистический портал Opta, 39-летний нападающий впервые в своей карьере на мировых первенствах не сумел создать ни одного голевого момента для партнеров, выйдя на поле в стартовом составе.

Месси отыграл весь матч и совершил 54 касания мяча, однако ни разу не коснулся его в пределах чужой штрафной площади. Полная нейтрализация лидера отразилась и на командных действиях южноамериканцев: за всю игру сборная Аргентины нанесла лишь два удара в сторону ворот испанцев, причем ни один из них не попал в створ.

Напомним, на завершившемся турнире Лионель Месси принял участие во всех 8 матчах, в которых забил 8 голов. В гонке бомбардиров ЧМ-2026 аргентинец занял второе место, пропустив вперед лишь французского форварда Килиана Мбаппе (10 мячей).