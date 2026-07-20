Напомним, что сборная Испании обыграла Аргентину в финале мундиаля со счетом 1:0 в дополнительном времени.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026-го года, провел 8 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Форвард французской национальной команды провел 8 матчей на мундиале, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата мира 2026-го года.

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