Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата мира 2026-го года.
Форвард французской национальной команды провел 8 матчей на мундиале, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026-го года, провел 8 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, что сборная Испании обыграла Аргентину в финале мундиаля со счетом 1:0 в дополнительном времени.