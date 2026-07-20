Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин объявил, что перед «бело-голубыми» стоит однозначная задача, а именно завоевать золотые медали в стартующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Тимофей Маринкин globallookpress.com

«Мы закладываем фундамент на сезон и показали, что мы не зря работали на сборах. Время все покажет. Мы разговариваем внутри команды и всегда ставим перед собой самые высокие, амбициозные цели. Думаю, что любая команда, которая находится в пятерке, ставит перед собой максимальные цели», — сказал Маринкин «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ берет старт уже в пятницу, 24 июля. Столичная команда проведет свой первый официальный матч в рамках первого тура в субботу, 25 июля, когда примет на домашней арене самарские «Крылья Советов».