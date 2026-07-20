Экс‑футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «бело-голубых».

«Наверное, самый главный трансфер у "Динамо" сейчас — возвращение Шварца. При нём немало молодых футболистов в команде заиграли достаточно интересно. И командная игра в атаке была довольно яркой, а это очень хороший момент. Конечно, сейчас другие футболисты, другой состав по сравнению с тем, с кем он работал раньше. Но думаю, как минимум за место в призовой тройке "Динамо" будет бороться. Надеюсь на это, и хотелось бы, чтобы они были в тройке.

Вообще, "Краснодар", "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив", ЦСКА — это те клубы, которые разыграют места в верхней части таблицы», — сказал Гранат «Матч ТВ».

В минувшем сезоне московское «Динамо» заняло 7-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе.