Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип назвал футбольные клубы «Краснодар», московский «Спартак» и столичный ЦСКА ключевыми соперниками «сине-бело-голубых» в чемпионской гонке стартующего сезона Российской Премьер-Лиги.

Нуралы Алип globallookpress.com

«Конкуренты? "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА. "Локомотив" и московское "Динамо" еще есть, конкурентов много. Если честно, я в РПЛ за ближайшими соперниками особо не слежу. Сейчас многие команды конкурентоспособны, за счет этого нам интереснее становиться чемпионами», — сказал Алип в эфире программы «Наши иностранцы» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» в очередной раз завоевал золотые медали и защитил титул. Серебряным призером турнира стал «Краснодар», отставший от лидера всего на несколько очков, а тройку сильнейших замкнул «Локомотив». «Спартак» и ЦСКА завершили прошлый сезон за пределами призового подиума.