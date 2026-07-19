Московский «Велес» одержал минимальную победу над «Челябинском» в домашнем матче 2-го тура Первой лиги сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Олег Смирнов
Олег Смирнов globallookpress.com

Гости существенно осложнили себе задачу уже на 6-й минуте встречи, когда прямую красную карточку получил и покинул поле нападающий уральцев Илья Сафронов. Получив численное преимущество, москвичи сумели воплотить его в гол на старте второго тайма: на 46-й минуте победный мяч забил форвард «Велеса» Олег Смирнов.

Результат матча

ВелесМоскваВелес1:0ЧелябинскЧелябинскРоссия. Первая лига
Велес:  Kuptsov,  Kotov,  Koloskov,  Rybalko,  Korolkov,  Smirnov,  Zavezen,  Shubin,  Galkin,  Bammatgereev,  Giraev
Челябинск:  Pereverzev,  Berdnikov,  Baytukov,  Lystsov,  Levin,  Makarov,  Samoilov,  Gadzhimuradov,  Kertanov,  Safronov,  N'Diaye

Благодаря этому успеху «Велес» набрал 6 очков из 6 возможных и закрепился на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с тремя баллами в активе временно расположился на седьмой строчке.