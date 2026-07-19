Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавили исторический рейтинг самых дорогостоящих футболистов, когда-либо принимавших участие в финальных матчах чемпионатов мира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Известный портал Transfermarkt представил список игроков на основе их рыночной стоимости на момент проведения главных игр турниров. Абсолютным лидером рейтинга стал Килиан Мбаппе. Накануне финала ЧМ-2022 в Катаре французский форвард оценивался в рекордные 160 миллионов евро.

Вторую строчку занял Лионель Месси, чья рыночная стоимость перед решающим поединком на ЧМ-2014 в Бразилии составляла 120 миллионов евро. На третьей позиции вновь расположился Мбаппе — в победном для трехцветных финале ЧМ-2018 в России его трансферная цена равнялась 120 миллионам евро.

В топ-5 уникального рейтинга также вошли еще два представителя французской сборной образца 2018 года. Четвертое место занял Антуан Гризманн (100 млн евро), а замкнул пятерку сильнейших полузащитник Поль Погба (90 млн евро).