Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавили исторический рейтинг самых дорогостоящих футболистов, когда-либо принимавших участие в финальных матчах чемпионатов мира.
Известный портал Transfermarkt представил список игроков на основе их рыночной стоимости на момент проведения главных игр турниров. Абсолютным лидером рейтинга стал Килиан Мбаппе. Накануне финала ЧМ-2022 в Катаре французский форвард оценивался в рекордные 160 миллионов евро.
Вторую строчку занял Лионель Месси, чья рыночная стоимость перед решающим поединком на ЧМ-2014 в Бразилии составляла 120 миллионов евро. На третьей позиции вновь расположился Мбаппе — в победном для трехцветных финале ЧМ-2018 в России его трансферная цена равнялась 120 миллионам евро.
В топ-5 уникального рейтинга также вошли еще два представителя французской сборной образца 2018 года. Четвертое место занял Антуан Гризманн (100 млн евро), а замкнул пятерку сильнейших полузащитник Поль Погба (90 млн евро).