Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о концовке матча за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пен.).

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Как игралось в паре с Фелипе Аугусто? Прекрасно. Тем более после 75‑й минуты "Спартак" начал охранять счет 1:0, и у нас было больше преимущества. Жаль, Фелипе не забил головой, когда у него был хороший момент. Но, думаю, все еще у него в этом плане впереди.

После гола игроки "Спартака" видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени все это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьевки, в какие ворота будет серия пенальти, не было, поскольку болельщики "Спартака" кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки», — сказал Соболев «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России.