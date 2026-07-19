Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре национальных команд Испании и Аргентины в финальном матче ЧМ-2026.

Фрагмент матча Испания — Аргентина globallookpress.com

«Испания без устали атакует, а Аргентина выглядит уставшей. Ей не удается быстро добираться до мяча, и ее оттесняют назад все дальше и дальше.

Кажется, что гол Испании назревает, но чем дольше Аргентина будет сохранять паритет, тем больше будет чувствовать, что способна вырвать победу», — сказал Руни BBC.

Матч между сборными Испании и Аргентины начался в 22:00 мск. Основное время завершилось со счетом 0:0.