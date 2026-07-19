Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026 года, обыграв в матче за третье место команду Франции со счетом 6:4.

Деклан Райс globallookpress.com

Знаковым достижением в этой встрече отметился полузащитник англичан Деклан Райс. На 18-й минуте после его навеса с углового ворот соперника поразил защитник Эзри Конса. Как сообщает статистический аккаунт OptaJoe в социальной сети X, Райс стал первым английским футболистом за последние 24 года, кому удалось сделать два ассиста с угловых в рамках одного мирового первенства.

Ранее в первом туре группового этапа против Хорватии после точной подачи хавбека с корнера на 42-й минуте отличился Гарри Кейн. Последним игроком сборной Англии с подобным результатом был легендарный Дэвид Бекхэм на ЧМ-2002.