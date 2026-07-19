Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о своем выступлении на чемпионате мира 2026 года с повреждением руки. Голкипер признался, что проводит турнир на уколах из-за травмы пальца.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

«Мне все еще больно. Я знал, что рука будет болеть. Я пытался избежать операции. Консультировался с врачами в Англии и США. Конечно, после финала (Лиги Европы) мне сказали, что нужно перенести операцию, но тогда бы я пропустил групповой этап ЧМ-2026. Поначалу я даже не мог тренироваться с Аргентиной. За два дня до первого матча я чувствовал себя плохо. Но после матча с Египтом (3:2) я начал спокойно тренироваться, перестал думать о травме, и теперь чувствую себя намного лучше», — цитирует Мартинеса The Sun.

Напомним, основной страж ворот «Астон Виллы» и аргентинской сборной сломал палец на тренировке еще 20 мая, прямо перед финальным матчем Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга» (3:0). Уже сегодня, 19 июля, Эмилиано Мартинес займет место в воротах «альбиселесте» в главном матче четырехлетия — финале чемпионата мира против сборной Испании, который начнется в 22:00 по московскому времени.