Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем финальным матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Победа и еще раз победа. Мы надеемся на победу, нужно в нее верить.

С точки зрения командной игры сборная Испании гораздо лучше Аргентины. Аргентинцы тоже очень талантливы, но я думаю, что они будут действовать жестко, чтобы довести игру до крайности», — сказал Лапорта Marca.

Матч между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы национальных команд — тут.