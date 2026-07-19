Экс-футболист сборной Испании Хави высказался об игре аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Прежде всего я считаю его другом, у нас очень хорошие личные отношения. А в остальном у меня просто нет слов, чтобы его описать. Я говорю ему: "Я уже даже не знаю, что тебе сказать".

Мы остаемся без слов перед человеком, который обладает такой скромностью, чтобы продолжать соревноваться, — он настоящий соревновательный зверь. И он сумел отлично справиться с ролью духовного лидера в своей команде», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, что Месси на мундиале забил восемь мячей, сделал четыре ассиста и является лучшим бомбардиром турнира, а Аргентина пробилась в финал, где сыграет против Испании.