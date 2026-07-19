Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев рассказал, чего ожидает от противостояния Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026.

Валерий Газзаев globallookpress.com

Матч начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени в Ист-Рутерфорде. В полуфинале Испания переиграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина была сильнее Англии (2:1).

«Встречаются две сильнейшие сборные чемпионата мира. Здесь двух мнений быть не может. Аргентина играет стабильным составом уже четыре года, молодёжь подросла. Это уже сплочённый и боевой коллектив. Что касается Испании, это молодая команда, которая два года назад выиграла чемпионат Европы. Испания показала великолепную игру против Франции, когда они тактически тотально проиграли. У испанцев хорошее качество игры, тактически выучены, а также есть сильные и молодые футболисты. На мой взгляд, эта сборная в ближайшие годы будет фаворитом всех крупных международных турниров.

Здесь встречаются опыт против молодости. Думаю, испанцы должны выиграть. Да, будет феноменальный Месси, но если сравнить две команды, то испанцы прошли групповой этап и плей-офф на уверенном уровне, а Аргентина последние три игры выиграла в очень сложных ситуациях. Это тоже говорит о сильном духе команды. Будет интересный матч. С Англией Аргентина показала невероятные бойцовские качества, дух и стремление к победе. Это единый коллектив. Финал есть финал. Симпатия в этом финале у меня будет только к Месси, всё остальное — интерес. Все игроки будут заряжены на тысячу процентов», — сказал Газзаев «Чемпионату».