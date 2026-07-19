Бывший защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд вошел в состав инвестиционного консорциума, который выкупает контрольный пакет акций бельгийского клуба.

Тоби Алдервейрелд globallookpress.com

Как стало известно, группа инвесторов под руководством экс-президента «Андерлехта» Вутера Ванденхауте уже достигла принципиальной договоренности с действующим владельцем «Антверпена» Полом Гейссенсом. Окончательное юридическое оформление сделки, сумма которой оценивается в десятки миллионов евро, ожидается в ближайшие дни.

Прошлый сезон сложился для команды неудачно. «Антверпен» финишировал на седьмой строчке в регулярном чемпионате Бельгии, не сумев пробиться в чемпионскую группу. В последующем плей-офф за право выступать в еврокубках клуб занял лишь пятое место и остался без международных турниров на внутреннюю кампанию.