Итальянский «Удинезе» официально объявил о переходе защитника «Комо» Мергима Войводы.
31-летний футболист сборной Косова заключил с фриульцами контракт, рассчитанный до лета 2028 года. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансферной сделки составила 1,5 миллиона евро.
Войвода защищал цвета «Комо» с февраля 2025 года, а ранее в элитном итальянском дивизионе выступал за «Торино». В общей сложности на счету опытного игрока обороны 168 матчей в Серии А, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.