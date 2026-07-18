Войвода защищал цвета «Комо» с февраля 2025 года, а ранее в элитном итальянском дивизионе выступал за «Торино». В общей сложности на счету опытного игрока обороны 168 матчей в Серии А, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

31-летний футболист сборной Косова заключил с фриульцами контракт, рассчитанный до лета 2028 года. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансферной сделки составила 1,5 миллиона евро.

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