Итальянская «Рома» проявляет предметный интерес к нападающему лондонского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллу, сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

Римский клуб уже направил официальное предложение в размере 46 миллионов евро за трансфер 24-летнего нидерландского вингера. Сам футболист выразил полное согласие на переезд в Италию, несмотря на то, что его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

Повышенный интерес к игроку связан в том числе с тем, что по итогам минувшего сезона-2025/2026 «Вест Хэм» вылетел из АПЛ и теперь готовится к выступлению в Чемпионшипе. В прошедшем клубном году Саммервилл принял участие в 34 матчах английского первенства, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.