Национальная команда Испании была вынуждена отменить предыгровую тренировку накануне финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Аргентины. Как сообщает аккаунт авторитетного издания COPE в социальной сети X, причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

Национальная команда Испании globallookpress.com

В штате Нью-Джерси, где базируются команды, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы, которые местами уже начались. При этом сильный шквалистый ветер и дожди принесут и определенную пользу: они помогут полностью рассеять плотный слой дыма, пришедший в США из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

Напомним, решающий поединок мирового первенства между Испанией и Аргентиной запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.