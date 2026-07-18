Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мыслями о победе над «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

Александр Соболев globallookpress.com

«Если быть объективным, то, наверное, "Спартак" играл сегодня лучше. Если быть реально объективным, у них было и больше моментов. У нас с игры был у Фелипе Аугусто хороший момент, когда он бил головой. А так терпели мы. И понятно, что после 75‑й минуты "Спартак" чуть подсел, пытался сохранить счет», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России и является рекордсменом по данному показателю.

Соболев на исходе основного времени сравнял счет, реализовав 11-метровый удар, а затем забил победный мяч в послематчевой серии пенальти.