Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026 против Аргентины.

Дани Ольмо globallookpress.com

«Мне не хватает гола. Надеюсь, он случится в финале. Но если честно, я об этом не думаю. Лишь бы мы выиграли, а потом у меня была фотография, где мы все вместе поднимаем кубок — и тогда уже всё равно, забью я или нет. Но если смогу забить и сохранить это воспоминание на всю жизнь — о, конечно, было бы здорово.

Цель достигнута, но не до конца. Остался последний шаг. Мы очень мотивированы и пойдём за победой. Аргентина — великая сборная с великими игроками, но мы здесь по праву. Мы полностью верим в свою игру, в своё качество, в то, что мы можем это сделать», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.