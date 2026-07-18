Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о поражении от «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти) в Суперкубке России.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.

Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые», — цитирует Карседо « Чемпионат ».

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.