Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем тренерском будущем.

«Работа со сборной подошла бы мне с точки зрения семейной жизни. В клубе у меня не было бы возможности проводить столько времени с семьей, а у меня маленькие дети. Я открыто говорю, что сборная мне бы подошла. Мне хочется поучаствовать в качестве тренера в чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Африки или Кубке Азии», — приводит слова Хави RNE.

Напомним, что в настоящий момент 46-летний Хави является безработным. В качестве тренера специалист работал в «Аль-Садде» и «Барселоне».