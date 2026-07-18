Французский «Монако» одержал уверенную победу над клубом «Сен-Прист» в предсезонном товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Александр Головин globallookpress.com

Вклад в разгром соперника внес российский полузащитник Александр Головин. Хавбек вышел в стартовом составе и на 34-й минуте удвоил преимущество монегасков, точно исполнив штрафной удар. Ранее счет в матче на 32-й минуте открыл Эрик Дайер.

Также в составе хозяев дублем за две минуты отметился Парис Бруннер (48-я и 49-я минуты), а финальную точку поставил Омар Конате на 61-й минуте. У гостей забитыми мячами ответили Барде и Годам.

Напомним, в прошедшем сезоне Лиги 1 «Монако» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 54 очка. Александр Головин провел в чемпионате 25 встреч, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.