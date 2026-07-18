Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о проходящем ЧМ-2026.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Я считаю, что чемпионат мира получился многоступенчатым, потому что участвовало 48 сборных. Это говорит о том, что ФИФА популяризует игру и внедряет в мировой футбол как можно больше национальных команд. Мы увидели великолепные стадионы. Была настоящая борьба. Мы увидели африканские и азиатские команды, которые значительно прогрессируют. Много команд, которые хорошо укомплектованы, а футболисты из этих стран играют в европейских чемпионатах. Поэтому мы увидели уровень и класс африканских и азиатских сборных. Чемпионат мира проходит на высоком организационном уровне, большое количество болельщиков.

Были и команды, которые вылетали и рано улетали. Такие сборные, как Нидерланды, Германия и Бразилия — это серьёзные команды, которые не проявили себя с лучшей стороны. Если говорить в целом, чемпионат мира прошёл на высоком уровне. Идеально ничего не бывает, но было много команд, которые значительно прогрессируют», — цитирует Газзаева « Чемпионат ».

Напомним, что в финал ЧМ-2026 пробились Испания и Аргентина, которые сойдутся между собой завтра, 19 июля.