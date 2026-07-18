Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче за третье место ЧМ-2026 между Англией и Францией.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Матч за третье место нужен, хотя Тухель так не считает. Мбаппе готов биться в последнем матче Дешама, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Фанаты тоже требуют успеха в противостоянии. Это очень важно.

Когда Франция играла с Испанией в полуфинале, встал вопрос, кто победит — индивидуальность или прагматичная и слаженная команда. И победила командная игра. Перекрыли Олисе, против него блистательно сыграл Родри, который действовал так, как когда он брал "Золотой мяч". Сборная Франции сыграла, по сути, без атаки.

К сожалению, облик команды Саутгейта в лице сборной Англии вышел на поле в последние 30 минут матча с Аргентиной. Трус не должен играть в финале. Тухель неплохой тренер. Он 60 минут переигрывал аргентинцев, у которых тогда не было моментов.

Беллингем — один из сильнейших футболистов, как и Кейн. Но они стали удерживать результат. И только на 90+5‑й минуте они выпускают Рашфорда. Они играли без крайних полузащитников. В дополнительное время англичане бы не выдержали натиска аргентинцев.

Естественно, Франция — фаворит в игре за бронзу», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Матч Франция — Англия состоится этой ночью, 19 июля. Начало — в 00:00 мск.