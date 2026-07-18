Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль готов принять участие в финальном матче чемпионата мира-2026 против команды Аргентины. Главный тренер пиренейцев Луис де ла Фуэнте подтвердил, что 19-летний вингер находится в идеальном физическом состоянии

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Ламин в порядке. Сегодня все игроки хорошо потренировались, завтра у нас последняя тренировка. Это самые важные моменты, и мы надеемся, что не возникнет никаких проблем, потому что потом уже не будет достаточно времени на восстановление, если произойдет какая-то неприятность. Дай бог, этого не случится, но все здоровы. У него был сильный ушиб в области бедра, и это очень болезненно. Но Ламин нормально завершил матч. Вчера он не тренировался в качестве меры предосторожности, потому что чувствовал небольшой дискомфорт: мы предпочли, чтобы он отдохнул. Кроме того, это был день восстановления. Такой отдых мы называем "невидимой тренировкой". С ним все хорошо — никаких проблем нет. Он находится в идеальной физической форме», — сказал де ла Фуэнте The Athletic.

Напомним, на пути к решающему матчу турнира сборная Испании в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0. Действующие обладатели титула аргентинцы, в свою очередь, пробились в финал благодаря победе над сборной Англии.