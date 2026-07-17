Легендарный экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал футболистов, которых считает главными звёздами ЧМ-2026.

Франческо Тотти globallookpress.com

По мнению бывшего итальянского нападающего, лидерами турнира стали игроки, от которых болельщики и эксперты изначально ждали ярких выступлений и решающих действий.

«Главные герои — те, кого все и ожидали увидеть. Мбаппе, Месси, Холанд, Беллингем, Кейн. Они делали результат и помогли своим сборным пройти как можно дальше», — сказал Тотти в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, финальный матч ЧМ-2026 состоится 19 июля. В решающем поединке за трофей встретятся сборные Испании и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.