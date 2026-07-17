Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, чего ждет от матча за третье место на ЧМ-2026. За бронзу поборются сборные Франции и Англии.

Александр Самедов globallookpress.com

«Наверное, я вижу фаворитами больше французов. Хотя, опять же, матч за 3-е место… Англичанам обидно, наверное. Сложно спрогнозировать победителя, но, в любом случае, те и другие захотят приехать на родину с медалью. Это очень важный для них матч, так у французов есть всё — два золота, серебро, не хватает только бронзы.

Наверное, небольшие, небольшие фавориты французы. У них был на день больше восстановления. Не будем забывать, что это восьмая игра.

Матч за третье место на чемпионате мира нужен. Я за то, чтобы он проводился. Это очень нужный матч, понятно, что с долей огорчённости, но это нужно. Ведь это чемпионат мира, и бронзовые медали необходимо разыгрывать», — цитирует Самедова «Евро-Футбол. Ру».