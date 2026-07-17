Двукратный чемпион мира Роналдо поделился мнением о выступлении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Легендарный бразильский форвард отметил, что уровень мирового первенства значительно выше, чем национальных чемпионатов, поэтому возрастным футболистам становится всё сложнее выдерживать подобные нагрузки.

«Возможно, он еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — приводит слова Роналдо A Bola.

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счётом 0:1. 41-летний Криштиану Роналду принял участие в пяти матчах турнира, отметившись тремя забитыми мячами.