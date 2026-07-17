Двукратный чемпион мира Роналдо поделился мнением о выступлении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

Легендарный бразильский форвард отметил, что уровень мирового первенства значительно выше, чем национальных чемпионатов, поэтому возрастным футболистам становится всё сложнее выдерживать подобные нагрузки.

«Возможно, он еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — приводит слова Роналдо A Bola.

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счётом 0:1. 41-летний Криштиану Роналду принял участие в пяти матчах турнира, отметившись тремя забитыми мячами.