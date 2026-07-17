Бывший футболист Владислав Радимов высказался о предстоящем Суперкубке России между «Зенитом» и «Спартаком».

Владислав Радимов globallookpress.com

«Я думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах. Это два флагмана нашего отечественного футбола. "Спартак" показывал весной классный футбол, а "Зенит" выиграл гонку у "Краснодара". Я жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:30 мск.