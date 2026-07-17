Мадридский «Атлетико» намерен усилить линию атаки и рассматривает возможность подписания нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля в нынешнее летнее трансферное окно.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Как сообщает Diario Sport, «матрасники» уже добились прогресса в переговорах с клубом из Сан-Себастьяна по трансферу 29-летнего футболиста сборной Испании.

По информации источника, переход Оярсабаля может повлиять и на будущее Хулиана Альвареса. Если «Атлетико» успешно завершит сделку по испанскому форварду, руководство клуба будет готово рассмотреть продажу аргентинца в «Барселону», которая давно проявляет интерес к нападающему.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Оярсабаля составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги капитан «Реал Сосьедада» провёл 34 матча, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.