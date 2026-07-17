Нападающий «Баварии» Майкл Олисе желает остаться в клубе, сообщает Sky Sports.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации источника, «Бавария» хочет заранее продлить контракт 24-летнего футболиста, заканчивающийся в 2029 году, и сделать Олисе одним из трех самых высокооплачиваемых игроков клуба. При этом немецкий гранд не желает включать в новое трудовое соглашение пункт о выкупе.

Ранее появилась информация, что француз изъявил желание перейти в мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей.