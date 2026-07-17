По данным издания The Guardian, действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пользуется большой поддержкой со стороны стран‑членов организации — за него отдадут свои голоса большинство на выборах 2027 года.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Лишь немногие из 211 стран‑членов ФИФА не отправили письма в поддержку Инфантино. Среди них самой авторитетной является Германия.

В апреле 2026 года стало известно, что Инфантино намерен переизбираться на пост президента ФИФА. Пока он — единственный кандидат на эту должность, который официально об этом заявил. Голосование за президента ФИФА пройдёт на конгрессе в Марокко в марте 2027 года.

56‑летний Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера.