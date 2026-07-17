«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания защитника «Интера» Карлоса Аугусто в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, руководство манкунианцев следит за ситуацией вокруг 27-летнего бразильца, который может покинуть миланский клуб уже этим летом. Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов евро.

При этом Аугусто не является главным кандидатом на усиление левого фланга обороны. По данным источника, приоритетной целью «красных дьяволов» остаётся защитник «Ньюкасла» Льюис Холл, а футболист «Интера» рассматривается в качестве альтернативного варианта.

В сезоне-2025/26 Карлос Аугусто провёл за нерадзурри 34 матча в чемпионате Италии, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.