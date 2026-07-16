Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не собирается покидать свой пост после поражения команды от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Чемпионат мира ещё не закончился. Нам предстоит сыграть матч, которого мы, возможно, не так сильно ждём, но он всё равно состоится. Поэтому мы продолжаем работу. У меня действует контракт до домашнего чемпионата Европы, и я с нетерпением жду этого турнира, даже несмотря на то, что сейчас сложно заглядывать настолько далеко вперёд», — приводит слова Тухеля ESPN.

Впереди у английской сборной матч за третье место, в котором она встретится с Францией.

Тухель возглавляет национальную команду Англии с января 2025 года.