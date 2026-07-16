Полузащитник Алексей Сутормин стал футболистом «Факела». Об этом сообщает пресс-служба воронежцев.

Алексей Сутормин globallookpress.com

32-летний хавбек перебрался в новую команду на правах свободного агента, поскольку ранее покинул «Крылья Советов». Детали личного контракта футболиста остаются неизвестными.

В минувшем сезоне 32-летний Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Напомним, что «Факел» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе и теперь будет выступать в РПЛ.