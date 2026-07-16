Российский тренер Юрий Семин высказался о победе сборной Аргентины над Англией в 1/2 финала ЧМ-2026. Подопечные Лионеля Скалони выиграли встречу со счетом 2:1.

Юрий Семин globallookpress.com

«Вчера победил футбол! Англия допустила очень много ошибок в последние 30 минут. Еще и замены не усилили, а ослабили команду. Когда Энцо Фернандес забивал гол, то его никто не встретил, 10 англичан были в штрафной площади. Аргентина доминировала, а после перерыва игра как будто была в одни ворота. Поэтому они закономерно одержали победу и вышли в финал», — сказал Семин «СЭ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина 19 июля сыграет против Испании.