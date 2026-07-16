Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что основным вратарём клуба останется Андрей Лунёв, а также рассказал, кто будет капитаном бело‑голубых.

Андрей Лунёв globallookpress.com

«Я разговаривал со всеми. Лунёв — первый номер. Он сыграет с „Крыльями“. Фомин — первый капитан, Тюкавин — второй.

Мы хотим играть интенсивно, очень активно — и когда мы без мяча, и когда с мячом. После четырёх недель хочу сказать, что рад видеть, как команда работает каждый день. Ребята прогрессируют. Видно развитие, поступательное движение.

Многие думают, что Бителло недостаточно агрессивен без мяча, но стоит отметить, что он проделал большую беговую работу. Он всегда голоден до побед. Чувствует ответственность перед всей командой.

Рубенса будем использовать на позиции опорника, а также на позиции атакующего полузащитника. С ЦСКА он сыграл на позиции левого защитника. Посмотрим, какая позиция подойдёт ему лучше всего. Он достаточно гибкий футболист», — сказал немецкий специалист «СЭ».

Сандро Шварц во второй раз возглавил «Динамо» в мае 2026 года и подписал контракт на три года.